Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unbekannter zerkratzt Fahrzeuge - Polizei sucht Zeugen

66740 Saarlouis - Beaumarais (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 29.07. auf Freitag, den 30.07. wurden in Saarlouis-Beaumarais in der Niedstraße und in der Primsstraße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte vermutlich mit einem Schlüssel insgesamt 6 Fahrzeuge. Es entstand dabei ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saarlouis unter der Tel. 06831/9010 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell