Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Vermisste Vanessa H. in Wallerfangen aufgegriffen

Wallerfangen (ots)

Wallerfangen - Die 25-jährige Vermisste Vanessa H. konnte am späten Montagabend nach einem Zeugenhinweis auf einem Campingplatz in Wallerfangen durch Kräfte der Polizei Saarlouis aufgegriffen werden. Sie konnte wohlbehalten in das St. Nikolaus Hospital in Wallerfangen zurückgeführt werden.

