Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten Vanessa H.

Bild-Infos

Download

Wallerfangen (ots)

Die 25-jährige Vanessa H. verließ am 25.07.2021 gegen 19:30 Uhr das St. Nikolaus Hospital in Wallerfangen. Sie hat Bezug nach Saarbrücken und hält sich womöglich im Stadtgebiet oder im Stadtteil Saarbrücken-Burbach auf. Frau H. ist psychisch krank und möglicherweise in hilfloser Lage. Sie trägt eine schwarz geblümte Bluse und eine beige Jeans. Sie hat dunkelblonde, nackenlange Haare, ist 168 cm groß, wiegt 58 kg und wirkt sehr kindlich bis verbal aggressiv. Wer Frau H. gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell