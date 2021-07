Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und weißem BMW

Ensdorf (ots)

Am Donnerstag, den 22.07.2021, kam es gegen 16:30 Uhr auf der B 51 in Höhe Ensdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem weißen BMW. Der BMW befuhr hinter dem Linienbus die B 51 in Fahrtrichtung Bous als es zum Kontakt zwischen beiden Fahrzeugen kam. Die Umstände des Verkehrsunfalls sind derzeit noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalls sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der 06831/9010 in Verbindung zu setzen.

