Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Schwerverletzte Frau im Gebüsch aufgefunden

Polizei sucht Zeugen

Saarlouis (ots)

Am späten Mittwochabend der vergangenen Woche (14.07.2021), gegen 22:00 Uhr, wurde eine 71-jährige Frau mit schweren Kopfverletzungen in einem Gebüsch im Bereich der "Rodener Wiesen" in Saarlouis-Steinrausch aufgefunden. Aufgrund der schweren Kopfverletzungen, die vermutlich von einer Gewalteinwirkung mit Hilfe eines Gegenstandes herrühren, musste die Frau umgehend in das Klinikum auf dem Saarbrücker Winterberg eingeliefert werden. Der Kriminaldienst der Polizeiinspektion Saarlouis geht derzeit von einem Gewaltverbrechen aus und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Personen bzw. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarlouis unter der Telefonnummer 06831 / 901-0 in Verbindung zu setzen.

