Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Vermisster in Saarlouis aufgefunden

Saarlouis (ots)

Der vermisste Senior, nach dem zahlreiche Kräfte von Polizei und Feuerwehr mit umfangreichen Fahndungsmaßnahmen am Montag gesucht haben, konnte lebend in einem Wiesengelände nahe des Dillinger Hafens aufgefunden werden. Er wurde zur Durchführung von Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

