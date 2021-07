Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unbekannte werfen Gitter in Brunnen

Wallerfangen Düren (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter ein rot-weißes Absperrgitter in den Dorfbrunnen in Wallerfangen-Düren geworfen. Laut Anwohnern soll sich möglicherweise zur Tatzeit ein PKW in rasanter Fahrweise vom Viktor-Weidenfeld- Platz in Richtung Bedersdorf entfernt haben. Woher das Gitter stammt, konnte noch nicht geklärt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Saarlouis (06831-9010).

