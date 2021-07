Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Kinderansprecher in Nalbach

Saarlouiser Polizei sucht Zeugen

Nalbach (ots)

Am Mittwochmittag (14.07.2021), gegen 12:00 Uhr, wurde ein 11 Jahre alter Junge auf dem Nachhauseweg aus der Schule in der Nalbacher Hubertusstraße von zwei männlichen Personen aus einem weißen Mercedes Transporter angesprochen.

Der Beifahrer bot dem Jungen Süßigkeiten an, damit er in das Fahrzeug steigt. Der 11-Jährige lehnte dies jedoch ab, lief weg und stürzte dabei. Diese Gelegenheit nutzte der Beifahrer, den Jungen erneut anzusprechen und mit Süßigkeiten in das Fahrzeug zu locken. Auch jetzt lehnte das Kind das "Angebot" ab und lief nach Hause.

Der weiße Mercedes Transporter soll das Kennzeichen SLS-MN getragen haben. Die Zahlenkombination ist nicht bekannt.

Folgende Personenbeschreibungen konnten von dem 11-Jährigen in Erfahrung gebracht werden:

Fahrer:

- ca. 40 Jahre alt - ca. 170 cm groß - kurze, braune Haare - langer Bart - trug eine Brille - bekleidet mit grauem T-Shirt

Beifahrer:

- ebenfalls ca. 40 Jahre - ca. 190 cm groß - kräftige Statur - lange, schwarze Haare - trug Strickmütze - bekleidet mit schwarzem T-Shirt

Beide Männer haben akzentfrei deutsch gesprochen.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831 / 901-0 in Verbindung zu setzen.

