Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Gespanntes Seil bringt Fahrradfahrer zu Fall

Saarlouis (ots)

In der Nacht von Freitag (10.07.2021) auf Samstag (11.07.2021) gegen 03:26 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Fahrrad den Saarleinpfad im Bereich der St. Nazairer Allee. Plötzlich wurde der Fahrradfahrer durch ein Hindernis überrascht. Über den kompletten Weg wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein ca. 1cm dickes Seil gespannt. Aufgrund der Nachtzeit war dies für den Fahrradfahrer nicht sichtbar, sodass dieser ungebremst in das Hindernis hineingefahren und zu Fall gekommen ist. Der 39-Jährige zog sich in Folge des Sturzes leichte Verletzungen zu. Das mitgeführte Fahrrad wurde durch den Sturz ebenfalls beschädigt.

Die Saarlouiser Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06831 / 901-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell