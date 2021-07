Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizeieinsatz wegen Randalierer in Gaststätte

Schwalbach (ots)

Mehrere Polizeibeamte kamen am Samstagabend in Hülzweiler zum Einsatz wegen eines Randalierers in einer Gaststätte. Gegen 21:30 Uhr ist die Polizei über Notruf alarmiert worden und rückte in die Laurentiusstraße aus. Es hieß, dass ein betrunkener Mann dort auf Besucher einer Gaststätte losgehen würde. Kurz nach Eintreffen der ersten Polizisten musste Unterstützung angefordert werden, da der Randalierer den Anweisungen der Beamten keine Folge leistete. Es handelte sich um einen 37-jährigen Mann aus Schwalbach, der offenkundig stark alkoholisiert war. Er wurde vor Ort in Gewahrsam genommen und leistete dabei Widerstand, indem er nach einer Polizistin schlug. Um weitere Angriffe zu verhindern, wurde er zu Boden verbracht und mit Handschellen gefesselt. Hierbei ist eine Polizistin am Arm verletzt worden. Der Störer wurde dann in eine Gewahrsamszelle eingeliefert. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und zur Feststellung seiner Schuldfähigkeit wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

