POL-SLS: 14-jährige Fußgängerin auf Fußgängerüberweg am Donnerstagmorgen im Anton-Merziger-Ring in Saarlouis angefahren und verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Saarlouis (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen, den 24.06.2021, gegen 08:30 Uhr, wurde im Anton-Merziger-Ring in Saarlouis eine 14-jährige Fußgängerin auf ihrem Schulweg bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie beabsichtigte den Fußgängerüberweg auf der Kino-Seite von der Innenstadt aus in Richtung Globusmarkt zu überqueren und wurde hierbei von einem aus Richtung Holtzendorfferstraße in Richtung Marienhaus-Klinik abbiegenden Kleinwagen erfasst. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde sie laut Zeugenaussage auf den Asphalt geschleudert und erlitt hierbei Verletzungen. Nachdem das unfallverursachende Fahrzeug anhielt und die Beifahrerin kurz aus- und wieder eingestiegen sei, fuhr das Auto davon, ohne, dass die Personalien festgestellt werden konnten.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Kleinwagen, vermutlich ein Opel Corsa mit älterem Baujahr gehandelt haben. Von dem Fahrzeug sind lediglich die Kennzeichenfragmente SLS-A bekannt. Die Ziffernkombination ist unbekannt.

Fahrer soll ein kleinerer älterer Herr mit Bart, grauen Haaren, einer Brille und mit südländischem Aussehen gewesen sein.

Die Beifahrerin sei ebenfalls klein gewesen, südländisches Aussehen mit blondierten Haaren. Sie habe mit ausländischem aber nicht arabischem Akzent gesprochen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831 / 9010 zu melden.

