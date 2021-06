Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallflucht auf dem Großen Markt

Saarlouis (ots)

Ein schwarzer 1er BMW ist am Samstagnachmittag in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:40 Uhr von einem Unbekannten beschädigt worden. Der Pkw war auf dem Großen Markt, unmittelbar neben dem Brunnen, geparkt. Als die Besitzerin zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie einen Streifschaden feststellen, der sich über die Beifahrerseite zog. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und bittet um Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter unter Telefonnummer: (06831) 9010 oder per Email unter: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

