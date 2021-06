Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Zeuge verhindert Trunkenheitsfahrt

Saarlouis (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte am Freitagabend eine Trunkenheitsfahrt in Saarlouis verhindert werden. Nach dem Anruf des Mitteilers traf die Polizei gegen 23:20 Uhr auf dem Großen Markt ein, wo der Zeuge einen augenscheinlich stark betrunkenen Mann beobachtet hatte, der versuchte, mit seinem Kleinkraftrad die Fahrt anzutreten. Als die Polizisten den Mann ansprachen, bestätigte sich nicht nur seine Alkoholisierung, sondern ergab sich auch, dass der 60-Jährige so stark betrunken war, dass er sich nicht selbst überlassen werden konnte. Daher musste er in Gewahrsam genommen werden.

