Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Passanten in Dillingen mit Schreckschusswaffe aus Pkw heraus beschossen

Dillingen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20:00 Uhr, erhielt die Polizei eine Mitteilung, wonach in der Innenstadt von Dillingen/Saar, aus einem fahrenden PKW heraus dreimal mit einem Schreckschussrevolver auf Personen geschossen worden sei, die sich im Außenbereich einer Gaststätte aufhielten. Ein weiterer Passant geriet in Dillingen unter Beschuss. Zwei Stunden später beobachtete die Besatzung eines Krankenwagens, dass der Fahrer eines silbernen Ford Focus viermal in die Luft geschossen habe. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten letztendlich zum Auffinden des gesuchten Ford und der Festnahme des 30-jährigen Fahrers und seines 31-jährigen Beifahrers. Beide stehen im Verdacht, die Schüsse auf Passanten abgegeben zu haben. Gegen die beiden Beschuldigten wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Der Schreckschussrevolver wurde sichergestellt.

