Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizeieinsatz wegen Sichtung einer Person mit Schusswaffe

Rehlingen-Siersburg (ots)

Am späten Freitagabend hat eine Autofahrerin, die gegen 23:32 Uhr in Rehlingen unterwegs war, die Polizei alarmiert. Die Mitteilerin berichtete, dass sie in der Mittelstraße eine Person gesehen habe, die eine Schusswaffe in der Hand hielt und mit nacktem Oberkörper die Straße entlang ging. Es habe sich um einen ca. 25-30jährigen und ca. 180cm großen Mann mit blonden Haaren und einer kräftigen Statur gehandelt. Die Polizei hat daher mit mehreren Einsatzkräften in Rehlingen nach der unbekannten Person gefahndet und im Umfeld besagter Örtlichkeit angetroffene Personen kontrolliert. Zu weiteren Sichtmeldungen des Verdächtigen ist es nicht gekommen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis unter Telefonnummer (06831) 9010.

