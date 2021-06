Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Nach schwerem Verkehrsunfall auf der BAB 8

20-Jährige erlag ihren Verletzungen in Klinik

BAB 8, Höhe Saarwellingen (ots)

Am vergangenen Dienstag (01.06.2021), gegen 15:00 Uhr, ereignete sich auf der BAB 8, Fahrtrichtung Luxemburg, in Höhe der Anschlussstelle Saarwellingen, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter.

Bei dem Unfall wurden die beiden Insassinnen eines Pkw's der Marke BMW schwer, der Fahrer des Kleintransporters leicht verletzt.

Am Donnerstag (03.06.2021), informierte das Krankenhaus die Polizei in Saarlouis, dass die 20 Jahre alte Beifahrerin im 3er BMW ihren schweren Verletzungen am frühen Morgen erlag.

