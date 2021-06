Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Heidschnucken-Schaf sucht seinen Besitzer

Ensdorf (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 07:30 Uhr, stellen zwei Autofahrerinnen ein Schaf auf der Provinzialstraße in Ensdorf fest. Der sichtlich nervöse Schafsbock konnte schließlich von den Mitteilerinnen und den Einsatzkräften der Polizei aus Saarlouis auf einem angrenzenden Firmengelände gesichert und beruhigt werden. Da kein Eigentümer ermittelt werden konnte, kam das Tier in die Obhut eines Mitarbeites des Tiernotrufs. Der Eigentümer bzw. Auskunftspersonen in Hinblick auf die Klärung der Eigentumsverhältnisse werden gebeten sich bei der Polizei in Saarlouis, Tele. 06831/9010, zu melden.

