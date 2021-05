Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallzeugen nach Verkehrsunfall in Wadgassen gesucht

Wadgassen, Kurtelstraße (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 09.05.21, gegen 01:45 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Pkw die Kurtelstraße in Wadgassen, wo er mit einem geparkten Pkw kollidiert und diesen im Frontbereich stark beschädigt. Der beschädigte Pkw wird durch die Wucht der Kollision ca. zwei Meter versetzt. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen anthrazit-farbenen Renault handeln. Dieser dürfte im linken Frontbereich deutliche Schäden aufweisen. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug können der Polizei in Saarlouis unter der Telefonnummer 06831/9010 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell