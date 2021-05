POL-SLS: Weißer Pfau gestohlen, Zeugen werden gesucht!

Polizeiinspektion Saarlouis

66798 Wallerfangen-Ihn (ots)

In der Nacht von Donnerstag (29.04.2021) auf Freitag (30.04.2021) wurde von einem Bauernhof in Wallerfangen-Ihn ein seltener weißer Pfau gestohlen. Nach Angaben der Eigentümerin sei das Tier freilaufend und würde auf den Namen "Romeo" hören. Donnerstags, gegen 22:00 Uhr, sei Romeo noch an seiner vier Meter hohen Schlafstelle gesichtet worden. Am darauffolgenden Morgen konnte die Geschädigte jedoch nur noch frisches Blut und ausgerissenes Gefieder an Ort und Stelle feststellen. Laut Eigentümerin seien Pfauen sehr standorttreu und würden nach gelegentlichen Spaziergängen zurückkehren. Trotz 10-stündiger privater Suchaktion sei das Tier nicht auffindbar gewesen. Aufgrund dessen geht die Geschädigte von einem Diebstahl aus. Die genauen Tatumstände sind bisher unklar. Nach Angaben des Anzeigenerstatterin hat der Pfau einen Wert von zirka 200 Euro. Wer Hinweise zum Verschwinden, des doch seltenen und auffälligen Tieres geben kann, sollte sich an die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer (06831/9010) wenden.

