Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Kellerraum eines Wohnhauses in Brand geraten

Wadgassen (ots)

Feuerwehr und Polizei waren am Samstagabend gegen 20:15 Uhr in der Höhenstraße in Wadgassen im Einsatz, nachdem dort ein Brand gemeldet worden war. Vor Ort stellt sich heraus, dass das Feuer in einem Kellerraum eines Wohnhauses entstanden war. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Hinsichtlich der bislang unklaren Brandursache werden noch weitere Ermittlungen durch speziell ausgebildete Polizeibeamte durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell