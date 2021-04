Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rollerfahrer

Wallerfangen (ots)

Am 17.04.2021, um 13:15h, kam es in Wallerfangen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer, seiner Mitfahrerin und einem Transporter. Der Rollerfahrer befuhr die Lothringer Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße und kollidierte hierbei mit einem am Fahrbahnrand geparkten Transporter. Durch die Kollision wurde der Fahrer schwer verletzt. Er erlitt eine Fraktur am Bein und eine erhebliche Gesichtsverletzung. Er wurde stationär im Winterbergklinikum aufgenommen. Die Mitfahrerin blieb unverletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand trug der Rollerfahrer zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Am Roller und am Transporter entstand ein erheblicher Sachschaden.

Zu Beginn der Zweiradsaison weist die Polizei zur Vermeidung von schweren Verletzungen auf die bestehende Helmpflicht hin.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell