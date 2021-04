Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Fahndung nach einem gestohlenen Sattelauflieger

Überherrn, L´Hopitaler Straße (ots)

In der Zeit vom Dienstag, 01.04.2021, 18:00 Uhr bis Dienstag, 06.04.2021, 06:00 Uhr wurde ein Sattelauflieger mit roter Plane vom Parkplatz am alten Grenzübergang in der L`Hopitaler Straße in Überherrn entwendet. Der Auflieger der Marke "Krone" mit der Aufschrift "NTL" war dort über Ostern ohne Zugmaschine abgestellt worden. An dem Auflieger ist das amtliche Kennzeichen BOR-NT 121 angebracht. Auf der Ladefläche befinden sich noch 3 leere Milchcontainer. Hinweise bitte die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Tel.: 06831-9010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell