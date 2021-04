Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Sechs Personen werden bei Wohnhausbrand in Dillingen verletzt

Dillingen (ots)

Um kurz nach 15 Uhr werden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei über einen Wohnhausbrand in der Marktstraße in Dillingen informiert. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückt in die Dillinger Innenstadt aus. Beim Eintreffen der Polizei ist die Feuerwehr bereits mit Lösch- und Rettungsarbeiten beschäftigt. Aus dem Gebäude dringen schwarze Rauchwolken. Die zwölf anwesenden Personen im Anwesens können sich zum Teil eigenständig aus dem Gefahrenbereich begeben, einige Anwohner müssen jedoch durch die Feuerwehr und mittels Drehleiter gerettet werden. Neben mehreren Rettungswagen ist auch der Rettungshubschrauber aus Luxemburg vor Ort. Insgesamt werden sechs Personen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat eine Hauskatze den Brand leider nicht überlebt, weitere Haustiere, eine Katze und zwei Vögel, konnten gerettet werden.

An dem Mehrfamilienhaus entsteht erheblicher Sachschaden und das Anwesen ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Sobald die betroffene Wohnung betreten werden kann, wird diese durch die Kriminalpolizei zur Brandursachenermittlung in Augenschein genommen.

Im gesamten Innenstadtbereich rund um den Marktplatz Dillingen kommt es aufgrund des Einsatzes zu Verkehrsstörungen, die Marktstraße und die Lotteriestraße sind während des Einsatzes voll gesperrt.

