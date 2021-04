Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfallflucht Großer Markt Saarlouis

Saarlouis (ots)

Am Samstag, den 03.04.2021, zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr kam es auf dem Großen Markt (Postseite) in Saarlouis zu einem Verkehrsunfall. Ein Zeuge konnte hierbei ein silber/bronze farbenes Fahrzeug mit Saarlouiser Kreiskennzeichen beobachten, welches mit einem geparkten Pkw kollidierte. Im Anschluss an das Verkehrsunfallgeschehen entfernte sich der Verursacher, ohne sich dem entstandenen Schaden anzunehmen. Die Polizeiinspektion Saarlouis bittet alle Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Saarlouis zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell