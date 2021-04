Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verzwickter Verkehrsunfall in der Dieffler Straße in Dillingen

Dillingen (ots)

Am Samstag, den 03.04.2021, ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Begegnungsverkehr in der Dieffler Straße in Dillingen. Der Unfallhergang ist aktuell noch unklar. Die Polizeiinspektion Saarlouis bittet alle Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Saarlouis zu melden.

