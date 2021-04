Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: aggressiver Skateboardfahrer

Saarlouis (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 14:20 Uhr nach einem Verkehrsvorgang zu einem verbalen Disput zwischen einem Autofahrer und einem Skateboardfahrer im Bereich der Jugendverkehrsschule am Stadtpark Saarlouis. Der Disput eskalierte, der Skateboardfahrer schlug dem Autofahrer ins Gesicht, beschädigte das Auto und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung DRK-Krankenhaus.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 35 Jahre alt, ca. 1,65m groß, kräftige Statur, leicht gebräunt, dunkle kurze Haare, saarländischer Dialekt, weißes Tape an den Händen, schwarze Mütze, schwarzes Shirt mit Aufdruck, schwarze Jogginghose, blauer Rucksack, weißes Skateboard

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der 06831/9010 mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell