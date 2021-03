Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht 39-jährigen Mann aus Roden

Bild-Infos

Download

Saarlouis (ots)

Seit Freitagabend wird der 39-jährige Nicky Dahm aus Saarlouis-Roden vermisst. Er wurde letztmalig mit seinem Mountainbike am Freitagabend in Saarlouis-Fraulautern am Ostring gesehen. Von seiner Fahrradtour ist er aber bislang nicht zurückgekehrt. Seitdem konnte auch kein Kontakt mehr zu ihm hergestellt werden. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass ihm etwas zugestoßen ist. Die Polizei Saarlouis hat Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet. Herr Dahm ist ca. 178 cm groß, ca. 91 kg schwer, dunkel gekleidet und führt einen Rucksack mit. Hinweise zum Aufenthalt von Nicky Dahm bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis unter Tel.: 06831 9010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell