Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und PKW gesucht

Überherrn (ots)

Am 20.03.2021, um ca. 14:18h, kam es in Überherrn in der Raiffeisenstraße, im dortigen Kreisverkehr zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW.

Die Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die Saarlouiser Straße von der Landstraße in Altforweiler kommend in Fahrtrichtung Felsberg. Der Radfahrer befuhr zunächst die Straße "Auf der Spees" und fuhr in den Kreisverkehr Saarlouiser Straße/Auf der Spees/Raiffeisenstraße ein. Als die Fahrerin des PKW ebenfalls in den Kreisverkehr einbog, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Radfahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt. Am Fahrzeug und dem Fahrrad entstand jeweils ein Sachschaden.

Verkehrsunfallzeugen sind derzeit nicht bekannt. Potentielle Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Saarlouis (06831-9010) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell