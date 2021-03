Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Raubüberfall auf 35 Jahre alten Mann am Saarlouiser "Soutyhof"

Polizei sucht Zeugen

Saarlouis (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen 35 Jahre alten Mann am vergangenen Freitag (05.03.2021), im Bereich "Am Soutyhof" in Saarlouis, sucht der Kriminaldienst der Saarlouiser Polizei Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können.

Gegen 04:30 Uhr morgens wurde das Opfer auf dem Weg zur Arbeit von zwei männlichen Tätern attackiert und unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe seiner Wertgegenstände gezwungen.

Beide Täter waren mit Sturmhauben maskiert. Der Täter mit der Pistole konnte als groß und kräftig beschrieben werden, zudem sei dem Opfer ein Leberfleck an der Oberlippe (Öffnung in Maskierung) und ein großer runder Ring an der rechten Hand aufgefallen. Der schlankere Mittäter soll grüne Nike-Schuhe getragen haben.

Die Tat ereignete sich in der Nähe des Spielplatzes am Soutyhof.

Personen bzw. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldienst der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell