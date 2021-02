Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallflucht in Ensdorf

Ensdorf (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 21.02.2021, 17:00 Uhr und Montag, 22.02.2021, 20:00 Uhr, ereignete sich in der Provinzialstraße in Ensdorf ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Hierbei befuhr der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug die Provinzialstraße aus Bous kommend in Richtung Fraulautern. In Höhe des Wohnanwesens Prvinzialstraße 171 kam dieser aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW. Der geparkte PKW wurde durch die Kollision erheblich beschädigt.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten diese der PI Saarlouis unter der Tel. 06831/9010 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell