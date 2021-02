Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: PKW-Aufbruch auf P+R Parkplatz Anschlussstelle Dillingen

Dillingen (ots)

Am Sonntag, 21.02.2021, kam es zwischen 16 Uhr und 20 Uhr auf dem Park and Ride Parkplatz der BAB 8, Anschlussstelle Dillingen, zu einem PKW-Aufbruch. Der Geschädigte parkte seinen blauen VW Polo GT ordnungsgemäß auf dem Parkplatzgelände und musste bei seiner Rückkehr feststellen, dass sein Fahrzeug durch Manipulationen an der Fahrertür geöffnet wurde und aus dem Fahrzeuginneren beide Vordersitze, die Rückbank sowie das verbaute Navigationsgerät ausgebaut und entwendet worden waren.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten diese der PI Saarlouis unter der Tel. 06831/9010 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

