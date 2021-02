Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Hundebiss an der Saar

Dillingen (Saar) (ots)

Am Saarleinpfad in Dillingen kam es am Samstag Nachmittag zu einem verbalen Streit zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger, welcher dort mit seinem Hund(Schäferhundmischling) spazierte. Streitpunkt war ein, nach Ansicht des Fußgängers, unangebrachtes Überholmanöver des Radfahrers. Im Verlaufe des verbalen Streites biss der Hund dem Radfahrer ins Bein. Die Situation wurde von einem mit seinem Fahrrad auf dem Weg zum Dienst befindlichen Polizeioberkommissar der PI Saarlouis beobachtet. Nur durch das beherzte Eingreifen des Polizeibeamten konnte eine weitere Eskalation der Situation verhindert und beide Parteien beruhigt werden. Ein hinzugezogenes Wach- und Streifendienstkommando der örtlich zuständigen Dienststelle nahm den Sachverhalt schließlich auf. Der Radfahrer wurde durch den Beißvorfall leicht durch eine blutende Wunde am linken Oberschenkel verletzt und konnte nach kurzer Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell