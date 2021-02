Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei Saarlouis sucht Unfallgeschädigten

66809 Nalbach (ots)

Am Samstag, den 13.02.2021 ereignete sich gegen 11:45 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Nalbach ein Verkehrsunfall. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte beim Ausparken einen anderen PKW beschädigt. Direkt nach dem Unfall begab sie sich in das Geschäft, um den Fahrer des von ihr beschädigten PKW ausrufen zu lassen. Als sie danach wieder zu dem PKW gehen wollte, war der bereits weggefahren, so dass man davon ausgehen kann, dass der Fahrer die Beschädigung an seinem Fahrzeug noch nicht bemerkt hatte. Laut Unfallverursacherin müsste das Fahrzeug einen Streifschaden an der linken hinteren Tür aufweisen. Von dem geschädigten Fahrzeug ist bislang nur bekannt, dass es sich vermutlich um einen weißen, mittelgroßen PKW mit Kreiskennung "MZG" handeln soll. Der mögliche Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizei in Saarlouis unter der Tel.-Nr. 06831/9010 in Verbindung zu setzen.

i.A.

M. Dohm

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell