Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Einbruch in ein Juweliergeschäft misslingt

Kripo Saarlouis sucht Zeugen

Saarlouis (ots)

Am Freitag, den 29.01.2021, versuchte eine bislang noch unbekannte Person gegen 01:00 Uhr in ein Juweliergeschäft in der Saarlouiser Zeughausstraße einzubrechen.

Der Täter schlug mit einem Gegenstand mehrfach gegen die Glasscheibe eines Schaufensters, um hierdurch an den in der Auslage befindlichen Schmuck zu gelangen. Dies misslang jedoch. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben bzw. Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831/901-0 in Verbindung zu setzen.

