Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfallflucht in Saarlouis-Lisdorf

Saarlouis (ots)

Am Samstag, den 23.01.2021, ereignete sich im Zeitraum 10:50-11:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Norma-Marktes in der Provinzialstraße in Saarlouis-Lisdorf. Ein bisher Unbekannter touchierte dort mit seinem Fahrzeug einen geparkten PKW. Der Schadensverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarlouis unter Tel. 06831/9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell