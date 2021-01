Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfallflucht in Ensodrf

Ensdorf (ots)

Am späten Freitagnachmittag, 22.01.2021, zwischen 16:30 und 17:30 Uhr, ereignete sich im Bereich der Straße "Zum Hasenberg" in Ensdorf ein Verkehrsunfall. Laut Zeugenaussagen überfuhr ein dunkler PKW der Marke Ford dort einen Poller und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der beschädigte PKW verursachte hierbei eine Ölspur, welche bis zum Kreisverkehr "Schwalbacher Berg" reichte und sich dort verlor. Zeugen, die Hinweise bzgl. des Unfallgeschehens oder des beteiligten PKW geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarlouis unter Tel. 06831/9010 in Verbindung zu setzen.

