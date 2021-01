Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Schwarzfahrer mit fremdem Schwerbehindertenausweis ertappt

Saarlouis (ots)

Am Samstag, den 16.01.2012, gegen 15:50 Uhr stellen Kontrolleure der KVS einen Schwarzfahrer in einem Linienbus in der Saarlouiser Innenstandt fest und alarmieren die Polizei Saarlouis. Der jugendliche Schwarzfahrer aus dem Randständigenmilieu versuchte sich mit einem fremden Schwerbehindertenausweis auszuweisen. Wie der Jugendliche in den Besitz des Schwerbehindertenausweises gelangt ist, ist noch ungeklärt. Den Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren.

