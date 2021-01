Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Betrügerin in der Silvesternacht festgenommen. Seit Neujahr sitzt eine 23-Jährige in der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken in Haft.

SaarlouisSaarlouis (ots)

Einem Streifenkommando der Polizeiinspektion Saarlouis fiel in der Silvesternacht ein Pkw auf. Daraufhin kontrollierten die Polizeibeamten den Pkw, der mit einem Fahrer und einer Beifahrerin besetzt war. Bei einer Überprüfung der Personen stellten die Beamten fest, dass die Beifahrerin mit Haftbefehl gesucht wird.

Die 23-Jährige aus Saarlouis beschäftigt den Kriminaldienst schon seit 2019. Mehr als 60 Straftaten gehen auf das Konto der Betrügerin mit einer Gesamtschadenshöhe von über 27.000EUR.

Dabei beging die Saarlouiserin überwiegend Betrugsstraftaten im Internet im Zusammenhang mit Ebay. Sie verkaufte Markenartikel und teure Handys ohne die Ware zu liefern.

Zudem hatte die junge Frau gemeinsam mit ihrem Freund einige Fälle von Zechbetrug begangen. Die beiden aßen mit Vorliebe in der gehobenen Sternegastronomie und verließen die Restaurants mit unbezahlten Rechnungen, teilweise in Höhe von 500EUR. Aus einem Hotel in Saarlouis entwendete das Paar sogar Einrichtungsgegenstände und einen Kaffeevollautomaten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell