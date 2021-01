Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Dillingen

Dillingen-PachtenDillingen-Pachten (ots)

Am Nachmittag des vergangenen Freitags, 01.01.2021, ereignete sich in der Fischerstraße in Dillingen-Pachten eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit dem geparkten VW Bus des 28-jährigen Fahrzeughalters, wodurch ein Schaden von über 2000 Euro entstand. Im Anschluss flüchtete der Verursacher in unbekannte Richtung. Zeugen, die weitere Beobachtungen zum Vorfall gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis, Tel. 06831/901-0, in Verbindung zu setzen.

