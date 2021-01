Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Diebstahl eines Anhängers in Saarlouis

Saarlouis-NeuforweilerSaarlouis-Neuforweiler (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 31.12.2020, bis Samstag, 02.01.2021, wurde ein Anhänger mit Planenaufbau mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 750kg und Saarlouiser Kreiskennzeichen von einem Abstellplatz in Saarlouis-Neuforweiler entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 350 Euro. Zeugen, die weitere Beobachtungen zum Vorfall gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis, Tel. 06831/901-0, in Verbindung zu setzen.

