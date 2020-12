Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Größerer Polizeieinsatz wegen Person in psychischem Ausnahmezustand

DillingenDillingen (ots)

Am Montagnachmittag kam es in Dillingen-Diefflen zu einem größeren Polizeieinsatz. Der Rettungsdienst benötigte polizeiliche Unterstützung, weil ein 49-jähriger Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und sich behandlungsunwillig zeigte. Da der Mann aufgrund von Zeugenangaben über eine militärische Vorbildung verfügt und sich aggressiv zeigte, kamen auch Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz. Er konnte schließlich unverletzt und widerstandslos in Gewahrsam genommen werden und befindet sich nun in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus.

