Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Diebstahl von Zigaretten an einer Tankstelle, Täter flüchten mit blauem Pkw mit französischen Kennzeichen

Rehlingen-Siersburg, Ortsteil RehlingenRehlingen-Siersburg, Ortsteil Rehlingen (ots)

Am Samstag, den 26.12.2020, stahlen dreiste Diebe gegen 14:07 Uhr Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Lagerraum der ARAL-Tankstelle an der L 170 bei Rehlingen. Während ein Täter die Beschäftigte der Tankstelle ablenkte, stahlen zwei weitere Täter drei mit Zigarettenstangen gefüllte Kartons. Nach der Tat flüchteten die Täter mit einem blauen Pkw mit französischen Kennzeichen in Richtung Dillingen. Die Tat wurde von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, welcher jedoch durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden konnte. Die Polizei bittet den aufmerksamen Zeugen und weitere Personen, die Hinweise zur Tat und dem Fluchtfahrzeug geben können, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der 06831/9010 in Verbindung zu setzen.

