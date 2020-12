Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pkw-Fahrer

59-Jähriger Saarwellinger musste von Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden

Saarlouis-Fraulautern/SaarwellingenSaarlouis-Fraulautern/Saarwellingen (ots)

Ein 59 Jahre alter Mann wurde am Dienstagvormittag (15.12.2020) bei einem Verkehrsunfall in Saarlouis-Fraulautern (Einmündung B 405/Anschlussstelle Saarwellingen) schwer verletzt und musste in eine Saarlouiser Klinik eingeliefert werden.

Zuvor befuhr gegen 10:45 Uhr eine 28 Jahre alte Frau aus Heusweiler die BAB 8 - aus Richtung Zweibrücken kommend - in Fahrtrichtung Luxemburg. Die Frau verließ an der Anschlussstelle Saarwellingen die Autobahn und wollte mit ihrem Audi A3 an der Einmündung zur B 405 nach links in Richtung Fraulautern abbiegen. Dabei missachtete die 28-Jährige die Vorfahrt des Mannes aus Saarwellingen, der mit seinem Dacia Duster die B 405 - aus Fraulautern kommend - in Richtung Saarwellingen befuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Pkw des 59-Jährigen und kam ca. 10 Meter weiter, auf dem Dach liegend in Unfallendstellung.

Der 59-Jährige wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden.

Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Verkehrsunfall einen Schock. Sie konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils schwerer Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 405 (Verbindungsstrecke Fraulautern/Saarwellingen) voll gesperrt.

