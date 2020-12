Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Taschendiebstahl in Saarlouiser Einkaufsmarkt

SaarlouisSaarlouis (ots)

Eine 85-jährige Dame wurde am Samstag Morgen Opfer eines Taschendiebstahls. Die Geschädigte bewahrte ihren Geldbeutel, während des Einkaufs, in einer geschlossenen Jackentasche auf. Beim Versuch an der Kasse zu bezahlen, musste sie feststellen, dass ihr Geldbeutel entwendet worden war. Hinweise auf den unbekannten Täter liegen nicht vor. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

