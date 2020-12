Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Einbruch in Dillingen und Einbruchsversuch in Wadgassen

Dillingen und Wadgassen (ots)

Zu einem Einbruchsdiebstahl am helllichten Tage kam es am Samstag, den 05.12.2010 zwischen 11:00 und 13:15 Uhr in Dillingen. Der mutmaßliche Täter kletterte zunächst in der Jahnstraße über ein mannshohes Gartentor und verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Erdgeschosswohnung. Im Anschluss wurden aus dem Schlafzimmer der Geschädigten Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Nach Angaben der Wohnungsinhaber habe kurz vor dem genannten Tatzeitraum eine Frau mit Kind an der Tür geklingelt und nach Geld gebettelt. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist unklar. Bei einem Einfamilienhaus in Wadgassen im Hohlweg blieb es hingegen am Freitagnachmittag zwischen 16:15 und 17:30 Uhr bei einem Einbruchsversuch. Als die Hausbesitzer vom Weihnachtsbaumkauf zurückkehrten, stellten sie Hebelspuren an der Hauseingangstür fest. Möglicherweise scheiterte hier jedoch bereits der Täter und ließ von der weiteren Tatbegehung ab.

Zeugen, welche in den genannten Tatzeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der PI Saarlouis (06831/9010) in Verbindung zu setzen.

