Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallflucht auf der BAB 620

Polizei sucht Unfallzeugen

WallerfangenWallerfangen (ots)

Am 01.12.2020, um 19:27 Uhr, ereignete sich auf der BAB 620, Fahrtrichtung Saarbrücken, wenige Meter hinter dem Autobahndreieck Saarlouis, ein Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr hierbei mit einem roten Dacia, Modell unbekannt, zunächst die Überleitung der BAB 8 zur BAB 620 und wechselte vom Auffahrtsast unmittelbar auf die Überholspur. Der 36 Jahre alte, zu diesem Zeitpunkt auf der dortigen Überholspur fahrende Unfallgeschädigte versuchte mit seinem PKW dem roten Dacia auszuweichen, kam ins Schleudern, kollidierte mehrfach mit der Mittelleitplanke und kam letztlich unverletzt auf dem Standstreifen in Unfallendstellung. Der unmittelbar hinter dem Verunfallten fahrende PKW konnte von seinem 30 Jahre alten Fahrer, in Kenntnis des Unfallgeschehens, fast bis zum Stillstand abgebremst werden, wurde jedoch von einem weiterem PKW, welcher von einem 18-Jährigen geführt wurde, im Heckbereich erfasst. Durch die Kollision wurde der 30-Jährige leicht verletzt und mittels RTW in ein Krankenhaus in Saarlouis verbracht.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich, mit der Polizei in Saarlouis unter der Tel. 06831-9010 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- ESD

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell