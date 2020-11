Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: August 2020 - Bewaffneter Raubüberfall auf die Burger King - Filiale in Saarlouis

Die Polizei fahndet mit Bildern der Überwachungskamera nach dem Täter und bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

SaarlouisSaarlouis (ots)

Nach einer schweren räuberischen Erpressung auf die Burger King-Filiale in Saarlouis in der Nacht zum 24.08.2020, gegen 01:50 Uhr, ist der Täter noch immer nicht gefasst. Der maskierte Täter betrat das Schnellrestaurant, wo sich zur Tatzeit keine Gäste aufhielten, und bedrohte mit einer Schusswaffe in der Hand die Angestellten. Im Büro der Filiale warf er dem Schichtführer unter Vorhalten der Waffe eine Plastiktüte zu und rief diesem "Kawasei, Kawasei" (phonetisch) zu. Dies verstand der Schichtführer als Bedrohung und gleichzeitig als Aufforderung, Geld in die Tüte zu stecken. Nachdem er dem Täter die gefüllte Tüte gab, flüchtete dieser in Richtung Wallerfanger Straße, wo er laut Zeugenaussagen in einen dunklen Wagen gestiegen sei. Hierbei ist unklar, ob sich noch weitere Personen in dem Fahrzeug befanden. Der Täter erbeutete einen vierstelligen Eurobetrag.

Vom Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- ca. 180 cm groß - schlanke Statur - dunkles Sweatshirt mit Kapuze - schwarze Trainingshose der Marke NIKE - weiße Schuhe - schwarze Maske (lediglich die Augen waren sichtbar) - schwarze Schusswaffe (vermutlich Revolver)

Eine Überwachungskamera filmte den Täter bei der Tatausführung. Die Polizei erhofft sich nun durch die Veröffentlichung der Bilder neue Hinweise zum Täter durch die Bevölkerung zu erlangen.

Wer kann Angaben zu der Person auf den Bildern der Überwachungskamera machen? Wem ist das Wort "Kawasei" im Zusammenhang mit der Tat bekannt? Zu welcher Sprache gehört das Wort? Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831 / 9010 entgegengenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- ESD

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell