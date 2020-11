Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Mehrere Verstöße gegen die Corona-Verordnung in einem Shisha-Cafe in Saarlouis

Saarlouis - FraulauternSaarlouis - Fraulautern (ots)

Am Abend des 21.11.2020 wurde die Polizeiinspektion Saarlouis darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich in einem Shisha-Cafe im Saarlouiser Ortsteil Fraulautern mehrere Personen aufhalten würden. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten in dem Cafe neben dem Betreiber, welcher sich gegen die polizeilichen Maßnahmen verbal zur Wehr setzen wollte und sich vollkommen uneinsichtig zeigte, noch zwölf weitere, ausschließlich in Frankreich wohnhafte Personen angetroffen werden, die allesamt gegen die derzeit gültige VO-CP verstießen. Auch die Besucher des Cafes zeigten sich größtenteils uneinsichtig. Das Cafe musste der Betreiber nach der ausgesprochenen polizeilichen Verfügung umgehend schließen und die Besucher die Örtlichkeit verlassen. Sowohl gegen den Betreiber als auch gegen alle Besucher des Cafes wurden entsprechende Anzeigen eingeleitet.

