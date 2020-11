Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 6-jährigen Kindes

Wallerfangen - BedersdorfWallerfangen - Bedersdorf (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 15:30 Uhr ereignete sich in der Margarethenstraße im Wallerfanger Ortsteil Bedersdorf ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrzeuges sowie eines sechs Jahre alten Kindes. In einem Kurvenbereich betrat das Kind die Fahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw, wodurch dieses zu Fall kam. Das Kind wurde hierbei derart verletzt, dass es mittels eines Rettungswagens einem Klinikum zur Beobachtung zugeführt werden musste. Lebensgefahr bestand für das Kind zu keinem Zeitpunkt. Ebenso war der Rettungshubschrauber Christoph 16 im Einsatz. Gegen den 58 jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

