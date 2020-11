Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht Unfallzeugen

BAB 8, Anschlussstelle Schwalbach - SchwarzenholzBAB 8, Anschlussstelle Schwalbach - Schwarzenholz (ots)

Am Samstag, den 21.11.2020, gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der BAB 8 in Höhe der Anschlusstelle Schwalbach-Schwarzenholz ein Verkehrsunfall. Der unfallverursachende graue Audi A6 wurde mit hoher Geschwindigkeit auf der Überholspur in Fahrtrichtung Karlsruhe geführt. Nachdem der Fahrer einen vorausfahrenden Kleintransporter zunächst durch dichtes Auffahren, Fernlicht usw. nötigte, kollidierte er mit dessen Fahrzeugheck. Der graue Audi wird hierdurch im Frontbereich stark beschädigt, beide Frontairbags lösen aus. Das Heck des Kleintransporters wurde eingedrückt. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Ersten Zeugenaussagen zufolge, fiel der Fahrer des grauen Audi bereits zuvor durch seine nötigende und teils gefährdende Fahrweise auf.

Den 27-jährigen Fahrer aus Schiffweiler erwartet ein Strafverfahren.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können oder durch die Fahrweise des verantwortlichen Fahrzeugführers genötigt oder gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizei Saarlouis unter der Tel. 06831-9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell